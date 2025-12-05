3 yaşında satrançta dünya rekoru kırdı

ÜÇ yaşındaki Hindistanlı Sarwagya Singh Kushwaha'nın, Uluslararası Satranç Federasyonu'ndan resmi satranç puanı alarak dünya rekoru kırdığı bildirildi.

Hindistanlı Sarwagya Singh Kushwaha, 3 yaşında resmi Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) derecesi alarak satranç tarihinin en genç oyuncusu ünvanını kazandı ve dünya rekorunu kırdı. Kushwaha, rekoru elinde tutan Hindistanlı Anish Sarkar'ı geride bıraktı.

Kushwaha'nın yaşadığı eyaletteki turnuvalarda üç farklı dereceli oyuncuyu mağlup ettiği kaydedilerek, hızlı satranç derecesinin 1572 olarak belirlendiği aktarıldı. Kushwaha'nın babası Siddharth Singh, bu rekorun kendileri için büyük bir onur olduğunu söyleyerek, "Oğlumuzun Büyükusta (Grandmaster) olmasını istiyoruz" dedi.