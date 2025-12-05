Haberler

3 yaşında satrançta dünya rekoru kırdı

Hindistanlı Sarwagya Singh Kushwaha, 3 yaşında Uluslararası Satranç Federasyonu'ndan resmi puan alarak en genç satranç oyuncusu unvanını kazandı. Hızlı satranç derecesi 1572 olan Kushwaha, önceki rekoru elinde bulunduran Anish Sarkar'ı geride bıraktı.

ÜÇ yaşındaki Hindistanlı Sarwagya Singh Kushwaha'nın, Uluslararası Satranç Federasyonu'ndan resmi satranç puanı alarak dünya rekoru kırdığı bildirildi.

Hindistanlı Sarwagya Singh Kushwaha, 3 yaşında resmi Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) derecesi alarak satranç tarihinin en genç oyuncusu ünvanını kazandı ve dünya rekorunu kırdı. Kushwaha, rekoru elinde tutan Hindistanlı Anish Sarkar'ı geride bıraktı.

Kushwaha'nın yaşadığı eyaletteki turnuvalarda üç farklı dereceli oyuncuyu mağlup ettiği kaydedilerek, hızlı satranç derecesinin 1572 olarak belirlendiği aktarıldı. Kushwaha'nın babası Siddharth Singh, bu rekorun kendileri için büyük bir onur olduğunu söyleyerek, "Oğlumuzun Büyükusta (Grandmaster) olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
