Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi için Aşkabat'ta bir araya geldi

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan-Özbekistan-Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi için Aşkabat'ta bir araya geldi. Liderler, ikili iş birliğinin geliştirilmesini, uluslararası ve bölgesel düzeyde karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları ele aldı.