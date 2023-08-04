Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi için Aşkabat'ta bir araya geldi
Dünya Haberleri
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan-Özbekistan-Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi için Aşkabat'ta bir araya geldi. Liderler, ikili iş birliğinin geliştirilmesini, uluslararası ve bölgesel düzeyde karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları ele aldı.
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı görüştü.
Mirziyoyev ile Rahman, Türkmenistan-Özbekistan-Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi için başkent Aşkabat'a geldi.
Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, konuk liderleri havaalanında karşıladı.
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Arkadağ Oteli'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ayrı ayrı bir araya geldi.
Türkmenistan Devlet Haber Ajansı'nın (TDH) haberine göre liderler, ikili iş birliğinin geliştirilmesini, uluslararası ve bölgesel düzeyde karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları ele aldı.