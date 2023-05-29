Türkmenistan'da Azerbaycan'ın bağımsızlık günü resepsiyonu düzenlendi

Türkmenistan'da Azerbaycan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Azerbaycan'ın Aşkabat Büyükelçisi Hasan Zeynalov, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ve ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri katıldı. Azerbaycan ile Türkmenistan arasında ticaret alanındaki ilişkilerin de hızla geliştiği belirtildi.

Türkmenistan'da, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Aşkabat'taki bir otelde düzenlenen resepsiyona Azerbaycan'ın Aşkabat Büyükelçisi Hasan Zeynalov, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ve ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Zeynalov, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılanlara teşekkür ederek, "105 yıl önce 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Bütünüyle tarihi açıdan önemli olan bu olay, Azerbaycan halkının bağımsızlık arzusunun ifadesi olmuş ve ulusal devletin temellerini atmıştır." dedi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov liderliğinde Azerbaycan ile stratejik ortaklık ilişkilerinin başarıyla gelişmeye devam edeceğini ve iki ülkenin uluslararası kuruluşlar çerçevesinde hem ikili hem de çok taraflı yakın işbirliği yaptığını ifade eden Zeynalov, "Nitekim son bir yılda yaşanan gelişmeler ilişkilerin geldiği seviyeyi bir kez daha haklı çıkarıyor. Böylece, son 11 ayda iki ülke arasında devlet ve parlamento başkanları düzeyinde 5 karşılıklı ziyaretin yanı sıra her iki taraftan hükümet yetkililerinin çok sayıda ziyareti gerçekleştirilmiş." diye konuştu.

Azerbaycan ile Türkmenistan arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesi ve güçlendirilmesinin yalnızca iki ülke için değil, Avrasya bölgesi için de avantajlı olduğunu kaydeden Zeynalov, "Bu bağlamda, geçen aralık ayında Türkmenbaşı'nda gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Üçlü Zirvesi'nden özellikle söz edilmelidir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Türkmenistan arasında ticaret alanındaki ilişkilerin de hızla geliştiğini dile getiren Zeynalov, iki ülke arasında 2022'de ticaret gelirinin bir önceki yıla göre beş kat arttığını belirtti.

Daha sonra Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Atdayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkmen halkı adına kardeş Azerbaycan halkını, bağımsızlık günü dolayısıyla kutladı.

Türkmenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 30 yılı aşkın süredir zengin işbirliği deneyiminin biriktiğini belirten Atdayev, iki ülke liderlerinin siyaset, ekonomi, ticaret gibi konularda üst düzeyde olan devletler arası ilişkileri geliştirmek için büyük çaba harcadığını ifade etti.

Karşılıklı ticarette bu yılın başından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artış yaşandığını söyleyen Atdayev, Hükümetlerarası Türkmen-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Komisyonunun bu konuda önemli bir rol oynadığını vurguladı.