Türkiye Mezunları Azerbaycan Buluşması'nda Resepsiyon Verildi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen Uluslararası Türkiye Mezunları Azerbaycan Buluşması'na katılanlar için resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile 30 ülkeden Türkiye mezunları derneklerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Uluslararası Türkiye Mezunları Azerbaycan Buluşması'na katılanlar için resepsiyon verildi.

Büyükelçi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren ile 30 ülkeden Türkiye mezunları derneklerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, mezunların Türkiye ile bağını devam ettirmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Mezunların Türkiye ile ülkeleri arasında kurulan en önemli köprüler olduklarına inandıklarını vurgulayan Bağcı, "Türkiye ile dostluk köprülerinin temel taşlarısınız. Türkiye'nin akademik eğitimde, uluslararasılaşma kapsamında verdiği emeğin sonuçlarını görüyoruz. Afrika'da sömürgecilerin karşı karşıya kaldığı vaziyet aslında Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarının, insana yapılan yatırımın ne kadar değerli olduğunun göstergesidir. Kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da gelişerek derinleşeceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

YTB Başkanı Eren, Türkiye'nin 1990'lı yıllarda başlattığı "Büyük Öğrenci Projesi"nden bahsetti, son dönemde dost ve kardeş ülkelerden binlerce öğrenciye Türkiye'de burslu eğitim alma olanağı sağlandığını anlattı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi kardeş ülkelerin her birinden 2 bin öğrencinin o dönemde eğitim için Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Eren, şunları kaydetti:

"O zaman için bu çok devrimsel bir hareketti. Çünkü 80 yıllık Sovyet döneminden sonra bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetlerinin yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı vardı. Fakat bundan ötesi Türklük ve Müslümanlık bilincinin gelişmesi, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ilişkilerin gelişmesi için öğrenci hareketliliğine, yükseköğreniminde işbirliğine ihtiyaç vardı."

Eren, her sene binlerce yabancı vatandaşın Türkiye'deki eğitim kurumlarından mezun olduğunu, onların her birinin Türkiye'nin gönüllü elçisi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"34 mezun derneğimiz var. Bizi en mutlu eden şey şu ki, Türkiye'de eğitim gören mezunlarımız Türkiye'den çok memnun ayrılıyorlar. Türk kültürünü ve Türk insanını severek ayrılıyorlar. Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olmayı kendilerine birer vazife addederek ayrılıyorlar. Türkiye mezunlarının sayısı 150 bine ulaştı. Bulunduğumuz yerlerden iyi öğrencileri Türkiye'ye yönlendirmeye gayret edelim. Akademisyenler arasında değişim programlarının yapılmasını teşvik etmeye gayret edelim. Yükseköğrenim üzerinden işbirliğimizi artıralım."

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İşadamları Platformu Başkanı Doç. Dr. Telman Nusretoğlu ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarından, Karabağ'ın işgalden kurtarılışından bahsetti.

Nusretoğlu, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği açısından çok önemli günlerden geçiyoruz. Ne kadar gurur duysak azdır. Türkiye mezunu cemiyetlerinin temsilcilerini Azerbaycan'da ağırlamak da ayrı bir gurur vesilesidir. Çünkü Türkiye mezunları bir değerdir ve bir misyon taşımaktadır. Bu misyon, adalete dayanan bir misyondur." değerlendirmesinde bulundu.