Türkiye, Libya'ya yardım gemileri gönderdi
Türkiye AFAD ve UMKE ekipleri ile birlikte acil ihtiyaçlar ve sahra hastanelerini taşıyan TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri, sel felaketinin vurduğu Libya'ya ulaştı.
Türkiye AFAD, UMKE ekiplerinin yanı sıra acil ihtiyaçlar ve sahra hastanelerini taşıyan TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, sel felaketinin vurduğu Libya'ya ulaştı.
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği bugün "Ekiplerimiz afet bölgesindeki yoğun çalışmalarını sürdürürken; acil ihtiyaçlar, sahra hastaneleri ve yardım ekiplerini taşıyan TCG BAYRAKTAR ve TCG SANCAKTAR gemilerimiz, Tobruk Limanı'na ulaştı" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya