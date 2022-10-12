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Türkiye'den Putin'in gündem yaratan doğal gaz teklifine ilk yanıt: Teknik açıdan mümkün

Dünya Haberleri

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz" ifadelerine cevap verdi. Bunun teknik açıdan mümkün olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, Putin'in bu konuda ilk defa konuştuğunu duyduklarını ancak konuşmak için henüz erken olduğunu kaydetti.

Avrupa ülkelerinde enerji krizi nedeniyle çeşitli tedbirler alınırken kış mevsiminin yaklaşmasıyla liderler kara kara düşünmeye başladı. Gündemden düşmeyen konuyla ilgili Rus lider Putin'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi.

Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çözüm için Türkiye'yi işaret eden Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir. Bu hamleler gaz arzının coğrafyasını genişletecek." dedi.

Türkiye'den Putin'in 'Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz' teklifine yanıt: Teknik açıdan mümkünEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Rusya lideri Putin'in açıklamaları büyük yankı uyandırırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturumda konuya değindi.

Putin'in açıklamalarını değerlendiren Dönmez, "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" ifadesini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin Fatih Dönmez Türkiye Rusya Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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