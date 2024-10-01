Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama

7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, dün gece saatlerinde Lübnan'a kara harekatı başlatırken gelişmeye yönelik Türkiye'den de ilk açıklama geldi.

"HUKUKSUZ BİR İŞGAL GİRİŞİMİDİR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir.

Söz konusu saldırı, sadece bölge ülkelerinin değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef almaktadır. Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukukun gereğini yapmalı ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri almalıdır. İsrail tarafından işlenen her suç, aynı zamanda uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbedir. Diğer taraftan, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adım Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Gazze'ye barış getirilmesi, tüm insanlığın sorumluluğudur" ifadeleri yer aldı.