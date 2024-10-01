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Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına ilişkin "İsrail'in bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir. BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukukun gereğini yapmalı ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri almalıdır" ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, dün gece saatlerinde Lübnan'a kara harekatı başlatırken gelişmeye yönelik Türkiye'den de ilk açıklama geldi.

"HUKUKSUZ BİR İŞGAL GİRİŞİMİDİR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir.

Söz konusu saldırı, sadece bölge ülkelerinin değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef almaktadır. Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukukun gereğini yapmalı ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri almalıdır. İsrail tarafından işlenen her suç, aynı zamanda uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbedir. Diğer taraftan, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adım Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Gazze'ye barış getirilmesi, tüm insanlığın sorumluluğudur" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Dışişleri Bakanlığı Politika Türkiye Lübnan İsrail Dünya

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Yorumlar (20)

zebil animation:

israil ile ticareti genişlettiniz, yerli tohumları sattırmayıp israil eden hiprit tohum aldınız peki neden israili güçlenmesine yardım ettiniz söyledikleriniz hiç bir tutarlılığı yok .

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27
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VEFA:

Hiçbir şey yapamamaktansa, böyle hamaset açıklamaları yapmak evladır!...Ülke gündemine dönmenin vakti geldi. Ekonomi, adalet, eğitim, sağlık, güvenlik ve hepsinden mütevellit vatandaş kan ağlıyor!...

40
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Savaş Esentürk:

He ya onlar da sizi çok tınına taktı ya

48
7
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Hasan Ağa:

Birleşmiş milletlerin dikkate alacağına eminim bu sefer İsrail'i durdururlar

36
15
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Aras Aras:

O zaman Türkiye'nin Afrîn de çaldığı zeytin ağaçları geri götürmesi gerekmiyecekmi

19
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efkan sonkan:

BOP esbaskani Yahudi madalyalı Recep

20
12
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Comment:

Mahmut Abbas gibi konuşuyon. Onuda kimse kale almıyor.

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İlker Yetişkin:

İsrail kısa sürede Lübnan ve Suriye’yi işgal eder Türkiye sınırına dayanır

19
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Cabbar aga:

Derhal tüm lubnanlilara vize konulmalı dünyada sadece İran ve Türkiye vize istemiyor kesinlikle Suriyeliler gibi Türkiye’ye gelecekler savaştan kaçanlar

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4
yanıtYanıtla
Savaş Esentürk:

Arkadaş israil ile ticareti yasakladık diyorsunuz İsrail'e giden uçakların hepsi Türk Hava sahasını kullanıyor Hava Sahası neden kapalı değil İsrail'e giden uçaklara bu nasıl yaptırım.

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5
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