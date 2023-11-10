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Türkiye'den Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Taşıyan Gemi Yola Çıktı

İzmir Alsancak Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisi, Gazze'ye gönderilecek olan tıbbi malzemeleri ve ambulansları taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının ulaştırılacağını açıklamıştı.