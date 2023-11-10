Türkiye'den Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Taşıyan Gemi Yola Çıktı
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İzmir Alsancak Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisi, Gazze'ye gönderilecek olan tıbbi malzemeleri ve ambulansları taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının ulaştırılacağını açıklamıştı.
Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemi, İzmir'den hareket etti.
İzmir Alsancak Limanı'na önceki gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklendi.
Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, limandan ayrıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının ulaştırılacağını dile getirmişti.