Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları Gaboron Büyükelçiliği'nde
Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında belgesel gösterimi düzenledi. Büyükelçi Ahmet İdem Akay, etkinliğe Botsvanalı yetkililer ve kordiplomatiğin katıldığını belirtti.
Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında belgesel gösterimi sunuldu.
Türkiye'nin Gaboron Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Büyükelçilik konutunda bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Akay, etkinlikte film yapımcısı Ümran Safter'in "Kapıyı Açık Bırak" isimli belgesel filminin gösteriminin gerçekleştirildiğini aktardı.
Büyükelçi Akay, etkinliğe Botsvanalı yetkililer ve kordiplomatiğin katılım gösterdiğini belirtti.