Türkeli Feneri açıklarında arızalanan gemi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Türkeli Feneri açıklarında arızalanan 'Ascalon' isimli geminin, kurtarma römorkörü yedeğinde Ahırkapı Demir Sahası'na götürülmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptığını bildirdi. Gemideki 16 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, ASCALON isimli geminin Ahırkapı Demir Sahası'na götürülmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptığını duyurdu.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ASCALON isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-9 Römorkörümüz yedeğinde, kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-5 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na götürülmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL