Türkeli Feneri açıklarında arızalanan gemi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Türkeli Feneri açıklarında arızalanan 'Ascalon' isimli geminin, kurtarma römorkörü yedeğinde Ahırkapı Demir Sahası'na götürülmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptığını bildirdi. Gemideki 16 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.