Türk ve ABD Genelkurmay Başkanları Görüşme Gerçekleştirdi

Türk ve ABD Genelkurmay Başkanları Görüşme Gerçekleştirdi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefon görüşmesi yaptı ve güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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