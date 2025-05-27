Türk mutfağı Endonezya'da tanıtılacak

Gastronomi diplomasimizin öncü isimlerinden Şef Recep İncecik geleneksel Türk yemeklerini tanıtmak amacıyla düzenlenecek bir dizi etkinliğe katılmak üzere Endonezya'ya gitti. Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'nin davetlisi olarak Endonezya'ya giden Şef Recep İncecik Türk yemek örnekleri yanında Türk tatlı ve içeceklerinden örnekler de sunacak.

Cakarta Büyükelçiliği 280 milyon nüfuslu Endonezya'da geniş kesimlere ulaşılması amacıyla Şef Recep İncecik için üç ana etkinlik program hazırladı. Buna göre; Türk mutfağını dünyaya tanıtılmasında önemli katkıları olan deneyimli Şef Recep İncecik Endonezya Kültür Bakanı Dr. Fadli Zon, Bakan Yardımcıları, sanat, diplomasi ve medya temsilcilerinin katılacağı bir resepsiyonda özenle hazırlayacağı yemek, tatlı ve içecek menüsünden oluşan ikramlarda bulunacak.

Şef İncecik ikinci olarak Endonezya'nın en önemli şeflerini yetiştiren gastronomi okulunda 50 öğreciye 4 çeşit yemek, tatlı ve içecek hazırlanmasını öğretecek. Şef İncecik üçüncü olarak Güney Doğu Asya'ya ve 800 milyonluk Asean bölgesine yayın yapan SEA Today TV kanalında canlı yayında yemek hazırlayarak soruları cevaplayacak.