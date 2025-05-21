Prof. Dr. Aziz Sancar'a 'Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü' takdim edildi

Prof. Dr. Aziz Sancar'a 'Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü' takdim edildi
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TÜRK Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a 'Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü' takdim edildi.

TÜRK Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a 'Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü' takdim edildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Varkert Bazar'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde, liderlerin konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Törende, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Prof. Dr. Aziz Sancar'a 'Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü' takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban, Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkıları nedeniyle ödül alan Sancar'ı tebrik etti. Daha sonra Prof. Dr. Sancar, teşekkür konuşması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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