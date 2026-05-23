Türk deniz karakol uçakları Senegal'de görev uçuşlarına devam ediyor

TÜRK Deniz Kuvvetleri'ne ait deniz karakol uçaklarının, Türkiye'nin Afrika'daki savunma iş birliği ve deniz güvenliğine katkı faaliyetleri kapsamında Senegal hava sahası ile deniz yetki alanlarında yürüttüğü görevlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Afrika'daki savunma iş birliği, deniz güvenliği ve bölgesel istikrara katkı faaliyetleri kapsamında Senegal'de konuşlu deniz karakol unsurları operasyonlarına devam ediyor. Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde 18 Mayıs tarihinde icra edilen keşif-gözetleme uçuşunun emniyetle tamamlandığı belirtildi. Yapılan son uçuşla birlikte bölgede icra edilen toplam uçuş miktarının 76 sorti ve 358 saati aştığı, söz konusu uçuşlar sırasında rutin faaliyetler dışında olağan dışı bir durumun tespit edilmediği kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN DAKAR'A İNTİKAL

Faaliyetler kapsamında, Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığı'ndaki uçak değişim süreci de gerçekleştirildi. Donanma Komutanlığı'na bağlı deniz karakol uçağı, 16 Mayıs tarihinde Kocaeli'de bulunan Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkış yaptı. İspanya'daki Rota ve Gran Canaria meydanlarında gerçekleştirilen yakıt ikmallerinin ardından uçak, Senegal'in başkenti Dakar'a intikal etti.

Bölgede görevde bulunan diğer Türk unsuru tarafından Moritanya-Senegal hava sahası sınırında havada karşılanan uçağın, daha sonra Dakar'a kol uçuşu düzeninde intikal ettiği aktarıldı. Faaliyet kapsamında fotoğraf ve video çekimleri de yapılırken, uzun menzilli intikal faaliyetinin Türk Deniz Kuvvetleri'nin uzak coğrafyalarda kesintisiz görev icra kabiliyeti çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

DEVİR TESLİM SÜRECİ SÜRÜYOR

Bölgede görev yapan her iki deniz karakol uçağının da faal durumda olduğu ve görev devir teslim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, görevi devreden ve devralan uçuş ekiplerinin müşterek katılımıyla standart görev uçuş profili, meydan paternleri ve çevre tanıma faaliyetlerini kapsayan bir uçuş icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Senegal'de görev yapan Türk deniz karakol unsurlarının operasyonel temposunu koruduğu, uçuş emniyeti ile operasyonel sürekliliğin ön planda tutulduğu ifade edildi. Personel ve materyal açısından faaliyetleri etkileyen kritik bir sorun bulunmadığı belirtilirken, Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığı'nın verilecek her göreve hazır durumda olduğu vurgulandı.

SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

Senegal'de yürütülen hava-deniz gözetleme faaliyetlerinin, Türkiye'nin Afrika'daki dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiği savunma iş birliği, deniz emniyeti ve müşterek çalışabilirlik kapasitesi kapsamında yürütüldüğü aktarıldı. Bölgedeki faaliyetlerin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerde görev icra etme kapasitesini gösterdiği ve Afrika ülkelerinin Türkiye ile savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerine yönelik ilgisi çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

