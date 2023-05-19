Tunus'ta Nahda Hareketi yetkilisi gözaltına alındı

Tunus'ta Nahda Hareketi yetkililerinden es-Sadık Şoro'nun gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi. Şoro'nun gözaltına alınıp bilinmeyen bir yere götürülmesinden endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, Şoro'nun kronik hastalığı sebebiyle siyasi çalışmalarını bırakmak zorunda kalan bir isim olduğu hatırlatıldı.

Tunus'ta Nahda Hareketi yetkililerinden es-Sadık Şoro'nun gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Nahda Hareketi yetkililerinden Dr. es-Sadık Şoro, bu akşam gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Şoro'nun gözaltına alınıp bilinmeyen bir yere götürülmesinden endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, Şoro'nun kronik hastalığı sebebiyle siyasi çalışmalarını bırakmak zorunda kalan bir isim olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, ilaç kullandığı için sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu ifade edilen Şoro'nun, Nahda Hareketi yetkililerine yönelik "hukuk dışı gözaltı" uygulamalarına tepki gösterildi.

Konuyla ilgili Tunus resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Nahda Hareketi eski başkanı es-Sadık Şoro, devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali döneminde yaklaşık 20 yıl tutuklu kalmış isim olarak biliniyor.

Şoro aynı zamanda, Ocak 2014'te 200'den fazla milletvekilinin onayıyla yeni anayasayı kabul eden 217 sandalyeli Tunus Ulusal Kurucu Meclisi üyeleri arasında yer almıştı.