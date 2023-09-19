Tunus'ta düzensiz göçmen operasyonları

Tunus'un çeşitli bölgelerinde son 4 günde düzensiz göçmenlere yönelik 117 operasyon düzenlendiği bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, son 4 günde çeşitli kentlerde düzensiz göç girişimlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Çoğu Safaks, Kerkene ve Mehdiyye kentlerinde düzenlenen operasyonlarda Tunus ve Sahra Altı Afrika ülkelerinden 2 bin 507 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedilen açıklamada, 30 organizatörün de gözaltına alındığı belirtildi.

Ulusal Muhafızlar Genel İdaresinden 14 Eylül'de yapılan açıklamada da, Tunus'un doğu sahillerinde yürütülen operasyonlarda 652 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedilmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Cezayir ve Libya'nın ortasında yer alan Tunus, İtalya'nın güneydeki adalarına yakın olması sebebiyle düzensiz göçmenler için bir geçiş rotası.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Avrupa hayaliyle çıktıkları deniz yolculuğunda can veriyor.