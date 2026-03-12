Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç'i kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç ve heyetini kabul etti. Ziyaret sırasında Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi alındı ve hediye takdim edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç'i ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Kızılay'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erhürman'a ziyaret anısına hediye takdiminde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
