Trump, Zelenskiy ve Avrupalı Liderlerle Çevrim İçi Toplantı Düzenleyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü Alaska'da buluşacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çevrim içi toplantıda görüşeceği bildirildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın bugün yapacağı görüşmeyi teyit etti. Yetkili, açıklamasında, Trump'ın bugün Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerin katılacağı çevrim içi toplantıda, Putin ile yapacağı görüşme öncesi son durumu değerlendireceğini kaydetti.