Trump, Zelenskiy ve Avrupalı Liderlerle Çevrim İçi Toplantı Düzenleyecek

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşme öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çevrim içi toplantıda görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü Alaska'da buluşacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çevrim içi toplantıda görüşeceği bildirildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın bugün yapacağı görüşmeyi teyit etti. Yetkili, açıklamasında, Trump'ın bugün Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerin katılacağı çevrim içi toplantıda, Putin ile yapacağı görüşme öncesi son durumu değerlendireceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
