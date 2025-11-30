Trump, Yabancı Girişlerine Sınırlama Getirme Yetkisine Sahip

ABD Başkanı Donald Trump, gerekli gördüğü takdirde, yabancı bir kişinin veya grubun ülkeye girişine yönelik yasak veya sınırlama getirme yetkisini elinde bulundurduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) bölümünü paylaşarak, bu konuda Başkan olarak yetki sahibi olduğunu belirtti. Trump'ın paylaştığı yasanın içeriğinde, "Başkan, herhangi bir yabancının veya yabancı sınıfın ABD'ye girmesinin ülke çıkarlarına zarar vereceğini tespit ettiği takdirde, bir bildiriyle ve gerekli göreceği bir süre boyunca, tüm yabancıların veya herhangi bir yabancı sınıfının göçmen veya göçmen olmayan statüde ülkeye girişini askıya alabilir veya yabancıların girişine uygun göreceği herhangi bir kısıtlama getirebilir" ifadeleri yer aldı.