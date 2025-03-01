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Trump ve Zelenskiy kavgasının ardından yaşananlar ortaya çıktı

Trump ve Zelenskiy kavgasının ardından yaşananlar ortaya çıktı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ABD Başkanı Donald Trump ile ettiği kavganın ardından yaşananların detayları ortaya çıktı. Ukrayna heyeti kavga sonrası kendilerine gösterilen başka bir odada beklerken Trump'ın mesajını aldı. Mesajın ardından Zelenskiy'e Beyaz Saray'dan ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleşti. Değerli madenler anlaşmasının imzalanması beklenirken; Zelenskiy ve Trump arasında çıkan kavga görüşmeye damga vurdu.

Tüm dünya yaşanan kavgayı konuşurken; kavga sonrası yaşananlar da ortaya çıktı. Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Oval Ofis'teki tartışmanın ardından Zelenskiy ile heyetinin Beyaz Saray'dan ayrılmalarını istediğini söyledi.

TRUMP TALİMATINI ZELENSKİY'E İLETTİ

Edinilen bilgilere göre, Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile konuştuktan sonra Zelenskiy'in 'müzakere edecek durumda olmadığına' karar verdi.

Trump'ın "Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılabilir" talimatını ise Bakan Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'a iletti.

UKRAYNA HEYETİ DEVAM ETMEK İSTEDİ

Ukrayna heyeti, kendilerine gösterilen başka bir odada beklerken Vance ile Rubio, Zelenskiy'e Trump'ın mesajını iletti. Beyaz Saray yetkilisi, Ukraynalıların görüşmelere devam etmek istediklerini, ancak kendilerine hayır dendiğini belirtirken; Zelenskiy de bunun üzerine Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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