Trump ve Takaichi'den Yakın İş Birliği Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülkenin yakın iş birliğini yeniden teyit etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 25 dakika telefonda görüştü. Sanae Takaichi, görüşmede Trump'a hem Japonya'ya yaptığı son ziyaretle ilgili bir gazeteye el yazısıyla yazdığı mesajı hediye ettiği için hem de Ukrayna'da barışın sağlanmasında ABD'nin gösterdiği çabalar için teşekkürlerini iletti. Japonya Başbakanı Sanae'nin, G20 Zirvesi hakkında görüşlerini paylaştığı, Trump'ın ise ABD-Çin ilişkilerinin son durumuna ilişkin değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

İki lider, Japonya ve ABD'nin yakın iş birliğini yeniden teyit ederek, iki ülke arasındaki ittifakın güçlendirilmesi, Hint-Pasifik bölgesinin durumu ve karşı karşıya olunan çeşitli zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Trump, Başbakan Sanae Takaichi'ye yakın dostu olarak her zaman iletişimde olmaya hazır olduğunu belirtti.