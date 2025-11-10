Trump ve Şara Beyaz Saray'da Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığını ele alması bekleniyor.