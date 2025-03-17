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BBC

Trump ve Putin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı Görüşecek

Trump ve Putin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı Görüşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi çabalarını ele alacaklarını açıkladı. Trump, konunun toprak ve enerji santralleri ile ilgili olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Salı günü görüşmeyi planladığını açıkladı. Trump, Salı günü duyuracağı bir haber olabileceğini söyledi.

Florida'dan Washington'a seyahati sırasında Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, hafta sonu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirme çabalarına atıfta bulunarak çok sayıda çalışma yapıldığını kaydetti.

Trump, "Savaşı sona erdirebilir miyiz görmek istiyoruz. Belki yapabiliriz, belki yapamayız ama bence çok iyi bir şansımız var" dedi.

ABD Başkanı gazetecilere, bu konudaki görüşmelerde toprak ve enerji santralleri başlıklarının da yer aldığını söyledi.

Ukrayna geçen hafta, ABD ile görüşmelerin ardından 30 günlük bir ateşkes planı üzerinde uzlaştıklarını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu fikre katıldığını söylemiş ancak bazı koşullar getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "önümüzdeki haftalarda" bir anlaşmaya varılacağına inandığını söylemişti.

Witkoof, 13 Mart'ta Putin ile Moskova'da görüşmüştü.

16 Mart'ta CNN'e konuşan Witkoff, "Burada bir miktar ilerleme göreceğimiz konusunda gerçekten umutluyum" diye ekledi.

Ukrayna tarafıyla da görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Witkoff, olası bir anlaşmada Ukrayna'da Rus işgali altındaki toprakların nasıl ele alınabileceğine ilişkin soruyu yanıtlamadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği dahil müttefiklerini Başkan Donald Trump ile konuşarak "Rusya'yı kapsamlı yaptırımlar ve güçlü bir baskıyla barışa zorlama" konusunda ikna etmeye çağırdı.

BBC
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