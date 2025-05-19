Trump ve Putin'den Ateşkes Müzakereleri İçin Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ateşkes için hemen müzakerelere başlıyoruz. Koşullar iki taraf arasında müzakere edilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 saatten uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rusya ile Ukrayna'nın müzakerelere derhal başlayacağını belirterek, müzakere koşullarına ilişkin detayların ancak iki ülke tarafından bilinebileceğini kaydetti.

Vatikan'ın Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmak istediğini vurgulayan Trump, "Rusya, savaş bittiğinde ABD ile geniş çaplı ticaret yapmak istiyor. Ukrayna ticaretten yararlanabilir" ifadelerini kullandı.

Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna, AB, Fransa, İtalya, Almanya ve Finlandiya'yı bilgilendirdiğini de açıkladı.