Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
TRUMP İLE PUTİN BU HAFTA GÖRÜŞECEK
Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta görüşmesini beklediğini aktardı.
"SAVAŞI SONLANDIRMADA İLERLEME GÖRECEĞİMİZİ UMUYORUM"
ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Witkoff, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum" dedi.
PUTİN, TRUMP'IN FELSEFESİNİ KABUL ETTİ
Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini söyleyen Witkoff, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.