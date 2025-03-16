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Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump ve Putin Bu Hafta Görüşecek: Savaşı Sonlandırma Umutları ArtıyorTrump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff

TRUMP İLE PUTİN BU HAFTA GÖRÜŞECEK

Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta görüşmesini beklediğini aktardı.

"SAVAŞI SONLANDIRMADA İLERLEME GÖRECEĞİMİZİ UMUYORUM"

ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Witkoff, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum" dedi.

Trump ve Putin Bu Hafta Görüşecek: Savaşı Sonlandırma Umutları Artıyor

PUTİN, TRUMP'IN FELSEFESİNİ KABUL ETTİ

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini söyleyen Witkoff, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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