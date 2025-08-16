Trump ve Putin Arasındaki Zirve Sona Erdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştirdiği ve ikili ilişkiler ile olası bir ateşkesin değerlendirildiği zirve yaklaşık 3 saat sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Alaska eyaletinde düzenlenen zirve sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ikili ilişkileri ve Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesi değerlendirecekleri 'Barışın Peşinde' temalı görüşme sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
