Trump ile Netanyahu'nun görüşeceği tarih belli oldu

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için 29 Aralık'ta bir araya geleceği bildirildi.

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 28 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 29 Aralık'ta Netanyahu'yu Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da ağırlayacağı kaydedildi. Haberde, Trump ve Netanyahu görüşmesinin ana gündemini, Gazze'de varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçiş sürecinin oluşturacağı belirtildi.