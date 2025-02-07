Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım öngören karara imza attı.

Kararname ile birlikte ABD vatandaşları ya da ABD müttefiklerine yönelik UCM soruşturmalarına yardımcı olan bireylere ve aile üyelerine mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulanmasına izin verilebilecek.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERMİŞTİ

UCM, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Netanyahu ve Gallat'ın UCM'ye taraf bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda o ülke makamları tarafından tutuklanarak UCM'ye teslim edilmesi gerekiyor.