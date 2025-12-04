Haberler

ABD Başkanı Trump: Ukrayna'da Barışa Giden Yol Belirsiz

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile yapılan görüşmeler sonrasında Ukrayna barış görüşmelerinin geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Putin'in önerilerini kabul ettiğini ancak iki tarafın da uzlaşması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'daki yolsuzluk skandalları ve savaşın seyrinin görüşmelere etkisi tartışılıyor.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD temsilcileri arasında yapılan uzun görüşmenin ardından Ukrayna barış görüşmelerinin geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. ABD'li temsilciler bugün de Ukrayna'nın baş müzakerecisi Rustem Umerov ile görüşmeye hazırlanıyor.

Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki gün yaklaşık beş saat süren toplantılarının ardından, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Trump'ın damadı ve gayriresmi danışmanı Jared Kushner, bugün ABD'nin Florida eyaletinde Ukrayna'nın baş müzakerecisi Rustem Umerov ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Oval Ofis'te gazetecilerle konuşan Trump, Putin'in "bir anlaşma yapmak istediğini ancak iki tarafın da uzlaşması gerektiğini" belirtti. ABD Başkanı ayrıca Ukrayna ile "oldukça iyi şekillendirilmiş bir çerçeve (plana) sahip olduklarını" ifade etti.

Kremlin'in dün yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik bazı ABD önerilerini kabul ettiğini, ancak "henüz bir uzlaşmaya varılamadığını" bildirmişti.

Görüşmeler, Ukrayna'nın doğu cephesinde Rusya karşısında geri çekildiği ve Ukrayna'da hükümetin büyük yolsuzluk skandallarıyla karşı karşıya kaldığı bir döneme yoğunlaştı.

Geçen hafta Zelenski'nin barış görüşmelerini yöneten baş danışmanı Andrey Yermak, yolsuzluk soruşturması kapsamında evine baskın düzenlenmesinin ardından istifa etti.

Öte yandan, Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişini hızlandırdı ve Putin, "Kiev teslim olmazsa" Moskova'nın hak iddia ettiği tüm toprakları almak için savaşmayı sürdüreceğini söyledi. Putin'in danışmanı Yuri Uşakov, ABD-Rusya görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Son haftalardaki Rus askeri başarıları müzakerelerin gidişatını ve doğasını etkiledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
