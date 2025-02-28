Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

Trump'tan 'Ya Rusya ateşkesi bozarsa?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Trump'tan 'Ya Rusya ateşkesi bozarsa?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında kendisine yöneltilen "Ya Rusya ateşkesi bozarsa?" sorusuna "Ya şu anda kafana bomba düşerse?" diyerek yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleşti. Değerli madenler anlaşmasının imzalanması beklenirken; Zelenskiy ve Trump arasında çıkan kavga görüşmeye damga vurdu.

Kavga nedeniyle ortak basın toplantısı iptal edilirken; Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Zelenskiy ile yapılan görüşme sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen "Ya Rusya ateşkesi bozarsa?" sorusuna "Ya şu anda kafana bomba düşerse?" diyerek yanıt verdi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
img

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
img

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Trump ve Zelenskiy kavgasına Rusya'dan ilk yorum
Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe
Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Bahçeli'den gelen telefon! Öcalan'ın çağrısından tam 1 dakika sonra
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.