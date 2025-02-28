Trump'tan 'Ya Rusya ateşkesi bozarsa?' sorusuna dikkat çeken yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleşti. Değerli madenler anlaşmasının imzalanması beklenirken; Zelenskiy ve Trump arasında çıkan kavga görüşmeye damga vurdu.

Kavga nedeniyle ortak basın toplantısı iptal edilirken; Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Zelenskiy ile yapılan görüşme sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen "Ya Rusya ateşkesi bozarsa?" sorusuna "Ya şu anda kafana bomba düşerse?" diyerek yanıt verdi.