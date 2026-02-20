Trump'tan devlet kurumlarına uzaylı ve UFO dosyalarını yayımlama talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, ilgili tüm devlet kurumlarına, uzaylılar, dünya dışı yaşam ve UFO'lara dair dosyaların belirlenip kamuoyuna açıklanması sürecini başlatmaları için talimat vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yıllardır merak konusu olan dünya dışı yaşama ilişkin gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek, Savunma Bakanı ve diğer ilgili kurum yetkililerine ellerindeki bilgileri gün yüzüne çıkarmaları için resmi talimat vereceğini belirtti. Trump, "Gösterilen büyük ilgiye dayanarak, Savunma Bakanı ve ilgili diğer bakanlık ile kurumlara; uzaylılar, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olguları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili hükümet dosyalarının belirlenmesi ve yayımlanması sürecini başlatmaları talimatını vereceğim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu belgelerin içeriğine dair de değerlendirmede bulunan Trump, yayımlanacak dosyaların 'bu son derece karmaşık ama bir o kadar da ilginç ve önemli konularla bağlantılı her türlü bilgiyi' kapsayacağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı