Haberler

Trump'tan devlet kurumlarına uzaylı ve UFO dosyalarını yayımlama talimatı

Trump'tan devlet kurumlarına uzaylı ve UFO dosyalarını yayımlama talimatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, uzaylılar, dünya dışı yaşam ve UFO'lara ilişkin dosyaların belirlenip kamuoyuna açıklanması sürecini başlatmaları için devlet kurumlarına talimat vereceğini duyurdu. Bu konuya yönelik artan ilgi üzerine önemli adımlar atılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilgili tüm devlet kurumlarına, uzaylılar, dünya dışı yaşam ve UFO'lara dair dosyaların belirlenip kamuoyuna açıklanması sürecini başlatmaları için talimat vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yıllardır merak konusu olan dünya dışı yaşama ilişkin gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek, Savunma Bakanı ve diğer ilgili kurum yetkililerine ellerindeki bilgileri gün yüzüne çıkarmaları için resmi talimat vereceğini belirtti. Trump, "Gösterilen büyük ilgiye dayanarak, Savunma Bakanı ve ilgili diğer bakanlık ile kurumlara; uzaylılar, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olguları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili hükümet dosyalarının belirlenmesi ve yayımlanması sürecini başlatmaları talimatını vereceğim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu belgelerin içeriğine dair de değerlendirmede bulunan Trump, yayımlanacak dosyaların 'bu son derece karmaşık ama bir o kadar da ilginç ve önemli konularla bağlantılı her türlü bilgiyi' kapsayacağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha
Mesut Özil, Arakanlı Müslümanlarla maç yaptı

Ramazan ayının ilk gününde soluğu orada aldı