Trump'tan Suriye'deki Saldırıya Misilleme Açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya misilleme yapacaklarını belirtti. Trump, bu saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Çok ciddi bir misilleme olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'de 2 asker ve 1 sivil tercüman olmak üzere, 3 büyük Amerikan vatanseverini kaybetmenin yasını tutuyoruz. Aynı şekilde, durumlarının iyi olduğu az önce teyit edilen 3 yaralı asker için de dua ediyoruz. Bu saldırı, Suriye'nin çok tehlikeli ve tam olarak kontrolleri altında olmayan bir bölgesinde ABD'ye ve Suriye'ye yönelik bir DEAŞ saldırısıydı" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bu saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız olduğunu belirten Trump, "Çok ciddi bir misilleme olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
title