Haberler

Trump'tan Küba hakkında bilmece gibi sözler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "sıradaki durak" olarak işaret ettiği Küba hakkında bilmece gibi açıklamalarda bulundu. Küba yönetiminin kendileriyle temas kurduğunu açıklayan Trump, adanın geleceğine dair senaryoları yanıtsız bırakırken; "Çökmüş bir ülke ama güzel bir ada" sözleriyle yeni bir sürecin kapısını araladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada yeni rotanın Küba olabileceğinin sinyalini bir kere daha verdi. Küba'nın "çökmüş bir ülke" olduğunu belirten Trump, ada yönetimiyle temas halinde olduklarını söylerken, atılacak adımlar konusunda gizemli tavrını korudu.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, "Sıradaki hedef Küba mı?" sorusuna verdiği yanıtla kafaları karıştırdı. Küba'daki olası bir askeri hareketliliğin veya siyasi değişimin İran modeline mi yoksa Venezuela modeline mi benzeyeceği sorulan Trump, stratejik bir sessizliği tercih etti.

"GÜZEL BİR ADA AMA HİÇBİR ŞEYLERİ YOK"

Trump, Küba'nın mevcut ekonomik ve siyasi durumunu sert sözlerle eleştirerek ülkeyi "iflas etmiş" olarak tanımladı. Küba'nın doğal güzelliklerine övgü dizen Trump, ekonomik tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Bunu size söyleyemem ancak bizimle konuştuklarını söyleyebilirim. Çökmüş bir ülke; paraları yok, petrolleri yok, hiçbir şeyleri yok. Güzel toprakları ve manzaraları var, biliyorsunuz, gerçekten güzel bir ada."

GİZEMLİ TEMASLAR: BİZİMLE KONUŞTULAR

Trump'ın açıklamasındaki en dikkat çekici nokta, Küba yönetiminin ABD ile iletişime geçtiğini doğrulaması oldu. Operasyonel detaylar veya diplomatik yol haritası hakkında ser verip sır vermeyen Trump, "Sıradaki Küba" ifadesini yineleyerek Florida eyaletine sadece 150 kilometre uzaklıktaki komşusu konusundaki inadından vazgeçmediği ortaya koydu.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

