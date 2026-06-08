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Trump'tan İsrail ve İran'a 'ateşkes' çağrısı

Trump'tan İsrail ve İran'a 'ateşkes' çağrısı
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail ve İran'ın askeri operasyonları derhal durdurması gerektiğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, "İsrail ve İran 'ateş etmeyi' derhal durdurmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'a askeri operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ve İran 'ateş etmeyi' derhal durdurmalı" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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