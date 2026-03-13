Haberler

Trump: İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda olması güvenlik açısından uygun değil

Trump: İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda olması güvenlik açısından uygun değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımı ile ilgili yaptığı açıklamada, oyuncuların hayatı ve güvenlikleri için katılmalarının uygun olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendi hayatları ve güvenlikleri için orada olmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hoş geldi ama kendi hayatları ve güvenlikleri açısından orada olmalarının uygun olduğunu gerçekten düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, önceki gün ülkesinin 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu

Bu şovun bedeli ağır oldu
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip copladılar

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor