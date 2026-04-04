Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı: Son 48 saat

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatarak, sürenin dolmak üzere olduğunu vurguladı. Trump, "İran'a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor; tüm cehennem üzerlerine çökmeden önceki son 48 saat" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı