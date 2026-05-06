Trump'tan İran'a tehdit: Anlaşmayı kabul etmezlerse bombardıman başlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik sürece ilişkin, "Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse bombardıman başlar ve bu öncekinden çok daha yüksek bir seviyede ve şiddette olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarsak ki bu belki de büyük bir varsayım, zaten efsanevi hale gelen Destansı Öfke operasyonu sona erecek. Son derece etkili olan abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasına olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanamaması durumunda bölgedeki saldırıların dozunun artacağını belirten Trump, "Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse bombardıman başlar ve bu ne yazık ki öncekinden çok daha yüksek bir seviyede ve şiddette olur" tehdidinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı