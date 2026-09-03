Trump: Hürmüz'de Petrol Akışı Yeniden Yükselişte
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol sevkiyatına ilişkin bir görsel paylaşarak, küresel petrol akışının yeniden artışa geçtiğini öne sürdü. Görselde, boğazdan geçen günlük petrol miktarının 20 milyon varilden 18 milyon varile yükseldiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol sevkiyatına ilişkin görsel paylaşarak küresel petrol akışının yeniden yükselişe geçtiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığına dair bir görsel yayımladı. Paylaşılan görselde, stratejik boğazdan geçen petrol miktarındaki değişime dikkat çekilerek, "Hürmüz'de petrol akışı yeniden yükselişte" ifadesine yer verildi.
Görselde sunulan verilere göre, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatın daha önce günlük 20 milyon varil seviyesinde bulunduğu, mevcut durumda ise günlük 18 milyon varile ulaştığı kaydedildi.