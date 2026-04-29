Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin endişelerini giderecek bir anlaşma sağlanana kadar deniz ablukası devam edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'la olası anlaşma sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, İran'ın kendilerine yaptığı 'önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer anlaşmanın sonraya bırakılması' yönündeki son öneriyi kabul etmediklerini bildirdi. Trump, "İranlılar anlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben ablukayı kaldırmak istemiyorum çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Nükleer silahla ilgili ABD'nin endişelerini gideren bir anlaşmayı İran kabul edene kadar bu ülkeye deniz ablukasını devam ettireceğini kaydeden Trump, "İran'ın limanlarına yönelik ablukanın bombalamaktan daha etkili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Trump, İran'ın durumunun daha kötüye gideceğini belirterek, "Nükleer silaha sahip olamazlar. İran'a yönelik deniz ablukası Tahran'ın petrol stokları üzerinde ciddi baskı yaratıyor. İran bu durumu sürdüremeyecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
