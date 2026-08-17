Trump'tan Güney Kore ile ortak tatbikatlara büyük kısıtlama

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile planlanan ortak askeri tatbikatların maliyetli olduğunu ve Kuzey Kore'ye yanlış mesaj verdiğini belirterek, tatbikatların önemli ölçüde azaltılması için talimat verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen ortak askeri tatbikatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile son derece iyi bir ilişkisi olduğunu hatırlatan Trump, söz konusu tatbikatların yüksek maliyet taşıdığını ve bu masrafların büyük kısmının ABD tarafından karşılandığını belirtti. Trump, "Bu tatbikatlar yalnızca yüksek maliyetli olmakla kalmıyor, aynı zamanda Donald J. Trump başkan olduğu sürece tehdit oluşturmayan ve saygılı davranan bir ülkeye tamamen uygunsuz ve düşmanca bir sinyal gönderiyor. Bu nedenle, iptal etmek için artık çok geç olması sebebiyle, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Güney Kore yönetimine de değinen Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'a İran'ın nükleerden arındırılması sürecine katılmak isteyip istemediklerini sorduğunu, ancak 'Hayır, teşekkürler' yanıtını aldığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı