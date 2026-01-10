Haberler

Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, protestoların dinmek bilmediği İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, "İran'a müdahaleye hazırız. İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın." ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a müdahaleye hazır olduklarını belirtti.
  • İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda, 9 Ocak itibarıyla 65 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 311 kişi gözaltına alındı.
  • İran lideri Ali Hamaney, Donald Trump'ın kendi ülkesini yönetmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'tan İran'a bir tehdit daha geldi. ABD Başkanı, "İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız." dedi.

TRUMP İRAN'I BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ

İran'da yerel para biriminin döviz kuru karşısındaki aşırı düşüşü ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar iyice alevlendi. Protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sert olurken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

"İRAN'A MÜDAHALEYE HAZIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'tan da İran'a bir tehdit daha geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İran'a müdahaleye hazırız. İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın." dedi.

"İRAN'DA İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜRSE VURURUZ"

Önceki gün Beyaz Saray'da basın toplantısında konuşan Trump, "İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz, vururuz." ifadelerini kullanmıştı.

"İRAN'IN BAŞI BÜYÜK DERTTE"

Trump, İran ile ilgili bir soru üzerine ayrıca "İran'ın başı büyük dertte. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirleri ele geçiriyor, birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olacağını düşünmezdi. Durumu çok yakından izliyoruz." demişti.

HAMANEY: TRUMP YAPABİLİYORSA KENDİ ÜLKESİNİ YÖNETSİN

İran lideri Ali Hamaney de, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlatılan gösteriler sırasında bazı grupların gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı "memnun etmek için" kamu mallarını tahrip ettiğini söyleyerek Trump'a hitaben, "O yapabiliyorsa kendi ülkesini yönetsin." diye konuşmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı

İşte Bülent Ersoy'un çileden çıktığı anlar
Haberler.com
500

Yorumlar (27)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

en büyük şeytan ABD

Yorum Beğen218
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Şeytan diye bir şey yok, ancak bu dünyada şeytan diye bir şey varsa bile o da yobazın ta kendisidir!

yanıt33
yanıt49
Haber YorumlarıYOK:

İran bilmeliki Kainat sobsuz yokluğun içinde ŞANS ESERİ var olmuşdur. Yokluk'da bur kanun yokmuşki desin bir olay şans eseri yer alamaz. O kanun olmadığı için Kainat ŞANSA var olmuşdur yani KISMET ESERİ oluşmuşdur. İran hükümeti bunu 1000 defa söylemeli ve okumalı. Yani demekki ABD ile ANLAŞMA imzalamalı. Ben olsam ABD yi sevmiyor olsam bile ANLAŞMA yı İMZALARIM. Trump ile el toka yaparım. Yapmazsam sonum ÖLÜM olacak gibi gözükmektedir. İRAN SESİMİ DUY. ABD ile ANLAŞMA YAP. Kimse Ölmesin !!!

yanıt4
yanıt16
Haber YorumlarıYOK:

sobsuz = sonsuz. yazı hatası yapmışım. hepinizi sım sıkı kucaklamışım Türk ve Kürt kardeşlerim.

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

kesinlikle İran a müdahale ye izin vermemeliyiz İran çökerse çok büyük tehlike tüm gücümüzle İran a destek olmalıyız evet iran haketmiyor ama iran çökerse çok kötü

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

adam gibi insancıl yönetselerdı.Kendı bebelerı Avrupa da partıler, sekıller. Halk sokakta bası açık dıye kırbaçlanıyor, Yok öyle yağma. Dubai’de Müslüman, Katar da Müslüman, Kusura bakmayacaklar

yanıt23
yanıt22
Haber YorumlarıYOK:

Bir defa ELAZIĞ dan Malatya ve Diyarbakır Asker Hastanesine gidip geliyordum Otobüs ve minibüsler ile. ( 9 yıl evvel ). Yani UZUN YOL yolculuk. Yolda mola verirken, iki tane İRANLI gördüm galiba. Bir bakkalın önünde konuşuyorlardı. Benim ilede biraz konuşdular. Sanki onlara kanım kaynadı. İranlı insanlar iyi niyetlidirler ancak bilmeleri lazımki YOKLUK sonsuzdur. Yoklukda bir kanun yokmuşki desin bir olay şans eseri yer almasın. O kanun olmadığı için Kainat KISMET ESERİ var olmuşdur yokluk da.

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıMustafa Yaşar:

Ufuk dogan , adam gibi yönetecek kim ! Abd mi. İnsanlık için mi geliyor. Sizin düşüncenizi anlamakta güçlük çekiyorum. Din gitsin ne oursa olsun.

yanıt6
yanıt1
Haber Yorumlarımustafa akar:

İran'daki protestocuların finansörü abddir. Vede protestocuların kime hizmet ettiği bu sözlerle anlaşılıyor sanırım...

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFuat Marik:

Bu gerzek abd nin sonunu getirecek ve biz onu şerefle yad edecez

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla

Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı

Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj

Taraftarlara seslendi! Gecenin kahramanından bomba mesaj
Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı

Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor