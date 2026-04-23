Haberler

Trump'tan ABD Donanması'na talimat: Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen tekneleri vurun

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen teknelerin vurulması için ABD Donanması'na emir verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda mayınlama faaliyeti yapan tüm deniz araçlarının hedef alınacağını belirterek, "Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen, küçük tekneler bile olsa her türlü tekneyi vurmaları ve imha etmeleri için ABD Donanması'na emir verdim. (Onların deniz kuvvetlerine ait 159 geminin tamamı denizin dibini boyladı!) Bu konuda hiçbir tereddüt yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki mayın temizleme faaliyetlerine de değinen Trump, "Ayrıca mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetin de üç katına çıkarılarak sürdürülmesini emrediyorum!" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

