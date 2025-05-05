Trump, Suudi Arabistan Ziyaretinde Putin ile Görüşmeyi Düşünüyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın ortasında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası bir görüşmeyi düşüneceğini söyledi.

ABD basın mensupları, Trump'a Suudi Arabistan'a planlanan ziyareti sırasında Rus mevkidaşı Putin ile görüşüp görüşmeyeceğini sordu. Trump ise konuya ilişkin net bir cevap vermeyerek, "Bilmiyorum, bunu düşünmemiz gerekiyor. Henüz bu konuda bir şey düşünmedim" şeklinde yanıt verdi. Trump, ayrıca, "Yakında Suudi Arabistan'a hareket edeceğiz" dedi.

Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rusya ve ABD liderleri arasındaki iletişimin, Ukrayna krizinin çözülmesi konusunda gerekli olduğunu söylemişti.

Putin ve Trump'ın, 18 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki çatışmada 30 günlük ateşkes, gerginliği önlemek için koşullar ve çok sayıda uluslararası konu ele alındı. Putin, Ukrayna'daki çatışma taraflarının enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı olarak kaçınması yönündeki Trump'ın teklifine katıldığını belirtti.

Trump, daha önce Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretin ardından Rus liderle bir görüşme yapabileceğini kabul etmişti, bu ziyaret sırasında 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.