Trump: Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran da dahil edilmeli
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti.
Abd Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçiler, Rusya'ya yaptırımlar yasasına İran'ı da eklemeli" ifadesini kullandı.
Trump açıklamasında, kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın da 'bunu isteyeceğini' belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı