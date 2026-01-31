Haberler

Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına çok yakınız
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri konusunda iyimser olduğunu ve bir anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirtti. Müzakerelere katılan temsilcilerinin iletişimde bulunduğunu vurgulayan Trump, savaşı sona erdirmenin daha kolay olacağını düşündüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna barış müzakerelerinden ümitli olduklarını ve bir barış anlaşmasına çok yaklaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki başkanlık kararnamesi imza töreninde, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakere sürecine dair iyimser mesajlar verdi. Savaşın bir an önce son bulmasını arzuladıklarını belirten Trump, bu amaçla Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in Abu Dabi'deki müzakerelere katıldığını aktardı.

Müzakerelerden çok ümitli olduklarını vurgulayan Trump, "Witkoff ve Kushner oradalar. Bence anlaşma için bir şansımız var. Zelenskiy ve Putin'in birbirlerine duydukları nefret, süreci zorlaştırsa da barış anlaşmasına çok yakınız" değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar 8 farklı savaşı sona erdirdiğini ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmenin de diğerlerinden daha kolay olacağını düşündüğünü dile getiren Trump, savaşın uzamasını Zelenskiy ve Putin arasındaki anlaşmazlığa bağladı. Müzakerelerin gidişatından memnun olduğunu belirten Trump, anlaşma ihtimalini oldukça yüksek gördüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
