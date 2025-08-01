Trump, Rusya'nın Ukrayna Savaşını Bitirmesi için Tarih Verdi

Trump, Rusya'nın Ukrayna Savaşını Bitirmesi için Tarih Verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirmesi için bir anlaşma talep etti. Ayrıca ABD, Ukrayna'da barışı sağlamak için ek önlemler üzerinde çalışacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını bitiren bir anlaşma istediği açıklandı.

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne, Başkan Donald Trump'ın, 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını bitiren bir anlaşma istediğini bildirdi. Trump yönetimi ayrıca ABD'nin, Ukrayna'da barışı sağlamak için ek önlemler uygulamaya hazır olduğunu da aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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