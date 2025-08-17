Trump: Rusya Konusunda Büyük İlerleme Kaydedildi

Trump: Rusya Konusunda Büyük İlerleme Kaydedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'daki zirve hakkında yaptığı açıklamada Rusya ile ilgili önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ayrıca, medyanın zirveyi çarpıttığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya konusunda büyük ilerleme. Bizi izlemeye devam edin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Alaska'daki zirveyle ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Rusya konusunda büyük ilerleme. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise ABD medyasını Alaska Zirvesi'ni çarpıtmakla suçlayan Trump, "Sahte haberlerin konusu ben olunca gerçeği nasıl da şiddetle çarpıttığı inanılmaz. Benim hakkımda dürüstçe yazıp haber yapmalarını sağlayacak hiçbir şey söyleyemiyorum veya yapamıyorum. Biden'ın aptalca savaşı, asla olmaması gereken bir savaş hakkında Alaska'da harika bir toplantı yaptım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

Süper Lig ekibinin Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.