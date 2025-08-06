Trump, Putin ile Görüşmenin Verimli Geçtiğini Açıkladı

Trump, Putin ile Görüşmenin Verimli Geçtiğini Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin çok verimli geçtiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirten Trump, önümüzdeki günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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