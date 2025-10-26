Trump: Putin ile Anlaşma Olmadan Zamanımı Harcamam

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme ihtimaline ilişkin, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, zamanımı boşa harcamayacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya giderken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası zirve ihtimaliyle ilgili değerlendirmesinde, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, zamanımı boşa harcamayacağım" ifadelerini kullandı.

Putin ile her zaman iyi ilişki yürüttüğünü ancak bu durumun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Trump, Orta Doğu'da barış sağlanmadan çok daha önce Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlayabileceğini düşündüğünü belirtti.