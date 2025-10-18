Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in Budapeşte'de yapacağı görüşme öncesi Beyaz Saray'da gergin anlar yaşandı. Toplantının yerini kimin seçtiğini soran gazeteciye, Beyaz Saray yetkililerinden "Anneniz" cevabı verildi. Tepki çeken yanıt, ABD medyasında büyük yankı uyandırdı.
Dünya Trump-Putin görüşmesine kilitlenmişken Beyaz Saray'da dikkat çeken bir diyalog yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki haftalarda Budapeşte'de bir araya geleceğinin duyurulmasının ardından, toplantı yerinin kim tarafından belirlendiği sorusu çirkin yanıtla karşılık buldu.
İKİ İSİM DE AYNI CEVABI VERDİ
HuffPost muhabiri, Beyaz Saray basın toplantısında "Görüşme yerini kim seçti?" sorusunu yöneltti. Bu soruya Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, "Anneniz seçti" yanıtını verdi. Habere göre, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da aynı soruya "Anneniz" diyerek karşılık verdi.
SORULAN SORUYA TEPKİ
Muhabirin konuyla ilgili olarak Leavitt'e "Yanıtınızın komik olup olmadığını düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Leavitt, şu ifadeleri kullandı:
"Kendinizi bir gazete olarak görmeniz bana komik geliyor. Siz, medyadaki meslektaşlarınız da dahil olmak üzere kimsenin ciddiye almadığı aşırı solcu bir yayınsınız, sadece bunu yüzünüze söylemiyorlar. Bana samimiyetsiz, önyargılı ve saçma sorularınızı mesaj atmayı bırakın."
MACARİSTAN SEÇİMİ TARTIŞMA YARATMIŞTI
Trump, Ukrayna savaşına son verilmesi gündemiyle Putin'le yakında Budapeşte, Macaristan'da bir araya geleceğini duyurmuştu. Bu seçimin tartışma yaratmasının nedeni, Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yakalama kararı bulunması fakat Associated Press'e göre, Macaristan'ın UCM'den çekilme sürecinde olması nedeniyle bu durumun engel teşkil etmesi beklenmiyor.